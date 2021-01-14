Олимпийскую чемпионку из США временно отстранили за допинг

https://static.news.ru/photo/79bfce9e-5684-11eb-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Action Foto Sport/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Американская бегунья Брианна Макнил временно была отстранена за допинг. Как сообщила пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, олимпийскую чемпионку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

По некоторым данным, спортсменка вмешивалась в процесс обработки результатов тестирования.

Макнил — победительница Олимпийских игр 2016 года в беге на 100 м с барьерами.

Ранее в употреблении допинга заподозрили пятикратную чемпионку мира по тяжёлой атлетике Татьяну Каширину. Её также временно отстранили от участия в соревнованиях.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны занимаются «выпячиванием» роли России в контексте применения спортсменами допинга. Он подчеркнул, что «довольно тяжёлый имидж за рубежом» у РФ из-за того, что «конкретные, неприемлемые для нас самих эпизоды» с допингом раздувают, чтобы оставить в тени «порой не менее очевидные нарушения, которые допускают и в Германии, и в США».

По словам российской фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки, о том, что европейские спортсмены употребляют допинг, было известно ещё когда она сама выступала на льду. Она отметила, что в её дисциплине не используют запрещённые препараты, поскольку подобные вещества не помогают собраться и выполнить сложные элементы.