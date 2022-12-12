Олимпийский комитет США выступил за допуск россиян к участию в ОИ-2024 Олимпийский комитет США выступил за допуск российских спортсменов к участию в ОИ-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет США выступил за допуск российский спортсменов к участию в ОИ-2024 в Париже. Такую позицию в интервью The Wall Street Journal выразила глава организации Сюзанна Лайонс.

Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, — сказала Лайонс.

Она добавила, что возвращение должно состоятся под нейтральным флагом, так как в настоящий момент страна находится под санкциями. Также она сказала, что в феврале 2022 года решение об отстранении россиян прининмалось как защитная мера, а сейчас, несмотря на продолжающийся конфликт на территории Украины, вопрос о безопасности спортсменов уже так остро не стоит.

В ноябре глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что рекомендации МОК не признавать международные соревнования в России и Белоруссии должны оставаться в силе, а международные федерации должны продолжать следовать рекомендациям о недопуске на соревнования российских спортсменов. При этом, выступая перед этим во время саммита G20, он осудил политизацию спорта. По его мнению, если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится.