Олимпийская чемпионка по парусному спорту рассказала о домогательствах

https://static.news.ru/photo/0ad3e048-599e-11eb-afdd-fa163e074e61_660.jpg София Бекатороу Фото: sofiabekatorou/instagram.com

Обладательница олимпийского золота греческая спортсменка София Бекатороу призналась, что во время отбора на Игры-2000 в Сиднее к ней приставал вице-президент федерации парусного спорта Греции Аристейдис Адамопулос.

Когда девушке был 21 год, он домогался её в гостиничном номере. Инцидент произошёл 22 года назад, но Бекатороу молчала об абьюзе со стороны влиятельного спортивного менеджера из-за боязни не попасть в большой спорт.

В то время у нас не было поддержки спортивного психолога, и я не хотела разговаривать с родителями, потому что они бы запретили мне продолжать, — приводит слова Бекатороу Mundo Deportivo.

Адамопулоса уже призвали подать в отставку с поста в федерации. Кроме того, он покинул правящую партию «Новая демократия». Функционер не хочет общаться с прессой и утверждает, что сначала придёт на суд и там изложит свою версию произошедшего.

София Бекатороу принимала участие в четырёх Олимпиадах (2000, 2004, 2008, 2016) и несла знамя греческой команды на Играх в Рио. Золотую медаль в классе 470 она выиграла в 2004 году. В активе Бекатороу есть и бронза в классе Инглинг. Её она завоевала в 2008 году.

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