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Одноклубник Роналду высказался о насилии

Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини

спорт [ версия для печати ]

Защитник туристского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил поддержку одноклубнику португальцу Криштиану Роналду, который обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Я не верил в это с самого начала. Конечно, он никого не насиловал. Мы никогда не говорим об этом в нашей раздевалке, и Криштиану думает только о футболе», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Американка подала в суд на Роналду в 2018 году, обвиняя его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м. По словам модели, она подписала соглашение о неразглашении дела с представителями спортсмена и получила денежную компенсацию.

Как писал News.ru, полиция запросила ДНК Роналду.


#футбол #КриштиануРоналду
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