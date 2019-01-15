Одноклубник Роналду высказался о насилии

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Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини

Защитник туристского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил поддержку одноклубнику португальцу Криштиану Роналду, который обвиняется в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Я не верил в это с самого начала. Конечно, он никого не насиловал. Мы никогда не говорим об этом в нашей раздевалке, и Криштиану думает только о футболе», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Американка подала в суд на Роналду в 2018 году, обвиняя его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м. По словам модели, она подписала соглашение о неразглашении дела с представителями спортсмена и получила денежную компенсацию.

Как писал News.ru, полиция запросила ДНК Роналду.