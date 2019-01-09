Объявлен список биатлонисток на спринт в Оберхофе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что в спринтерской гонке на этапе Кубка мира выступят шесть из семи россиянок.
«Выступят все, кто здесь, кроме Ларисы Куклиной», — приводит слова Норицына ТАСС.
В составе команды на этапе Кубка мира выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова и Валерия Васнецова.
Четвёртый этап Кубка мира по биатлону состоится в Оберхофе (Германия) с 10 по 13 января.
News.ru ранее сообщал, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поведал о том, как ему предлагали «сдать гонку».