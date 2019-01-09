Объявлен список биатлонисток на спринт в Оберхофе

https://news.ru/storage/news/5b74cc7da93c65b1c3f1a09e8389835e/732ca72a-dcf0-4c37-bdd6-5f6d188c9077_850.jpg Владимир Смирнов/ТАСС

Виталий Норицын

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что в спринтерской гонке на этапе Кубка мира выступят шесть из семи россиянок.

«Выступят все, кто здесь, кроме Ларисы Куклиной», — приводит слова Норицына ТАСС.

В составе команды на этапе Кубка мира выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова и Валерия Васнецова.

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону состоится в Оберхофе (Германия) с 10 по 13 января.

News.ru ранее сообщал, что украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поведал о том, как ему предлагали «сдать гонку».