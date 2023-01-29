Джокович в 10-й раз в карьере выиграл Australian Open Сербский теннисист Новак Джокович победил Циципаса и в десятый раз выиграл Australian Open

Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press

Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче Australian Open, который проходил в австралийском Мельбурне. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу серба, который был посеян на турнире под четвертым номером.

Теннисисты встретились между собой в 13-й раз, на счету Джоковича теперь 11 побед, у Циципаса — две. Джокович, занимающий сейчас пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), возглавит его, сместив тем самым испанского спортсмена Карлоса Алькараса.

За матч Джокович сделал семь эйсов и совершил три двойные ошибки, активно выиграл 36 мячей, допустил 22 невынужденные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. У Циципаса 15 эйсов, три двойные ошибки, 40 виннерсов, 42 невынужденные ошибки и один брейк-пойнт из трех.

Накануне белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в финале турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Счет матча — 4:6, 6:3, 6:4, он продолжался 2 часа 29 минут. Для Соболенко этот титул — первый на турнирах Большого шлема.

19 января на турнире Australian Open украинские болельщики оскорбляли российского теннисиста Андрея Рублева во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Россиянин обратился к судье, тот предложил вмешаться, однако Рублев заявил, что его беспокоит не украинский флаг, а бранные слова со стороны болельщиков.