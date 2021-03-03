Норвежские лыжники заняли все призовые места на ЧМ

https://static.news.ru/photo/a23743fe-7c2a-11eb-abbe-96000091f725_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Россиянин Александр Большунов стал лишь четвёртым.

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд одержал победу в «разделке» на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен, сообщает «Чемпионат».

Из россиян лучшим стал Александр Большунов, вышедший на четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Ранее Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира. Спортсмен финишировал на четвёртом месте (плюс 5,92 секунды). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес (плюс 0,66 секунды) и Ховард Сулос Таугбель (плюс 0,8 секунды).

Также NEWS.ru сообщал, что Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе. Результат российского лыжника — 1 час 11 минут и 33,9 секунды на дистанции 15+15 километров. Золотая медаль россиянина стала для национальной команды РФ первой медалью на ЧМ.