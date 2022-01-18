Норвежские гандболисты отказалась лететь с россиянами в одном самолёте

Мужская сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь со сборной России в одном самолёте из-за опасений заразиться коронавирусом. Норвежские спортсмены, которые выступили на предварительном этапе чемпионата Европы — 2022 в словацкой Кошице, приняли решение добраться до Братиславы на автобусе, там проводятся поединки основного раунда турнира. Об этом сообщает Nettavisen.

Руководство норвежской делегации назвало автобус самым безопасным видом транспорта в условиях пандемии. Накануне российские гандболисты Андрей Верещагин и Даниил Шишкарёв сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего пропустили заключительный матч предварительного этапа чемпионата Европы против Словакии.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

Она добавила, что после ЧМ-2018 у многих на Западе изменилось отношение к России. Чемпионат мира 2018 года, прошедший в России, был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.