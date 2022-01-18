Норвежские гандболисты отказалась лететь с россиянами в одном самолёте

Мужская сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь со сборной России в одном самолёте из-за опасений заразиться коронавирусом. Норвежские спортсмены, которые выступили на предварительном этапе чемпионата Европы — 2022 в словацкой Кошице, приняли решение добраться до Братиславы на автобусе, там проводятся поединки основного раунда турнира. Об этом сообщает Nettavisen.
Руководство норвежской делегации
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.
Она добавила, что после ЧМ-2018 у многих на Западе изменилось отношение к России. Чемпионат мира 2018 года, прошедший в России, был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.