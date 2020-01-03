Фото: MATHIAS BERGELD via imago-images.de/Global Look Press

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой России.

По словам игрока, не только Россия должна бояться их сборной, но и все команды. Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда,...