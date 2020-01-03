Норвежская лыжница Астрид Якобсен финишировала первой в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски».
Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 7,9 секунды. Второе место досталось шведской лыжнице Эббе Андерсон (отставание 0,4 секунды). Третье место у немки Катарины Хенниг (+1,0).
Лучшей россиянкой в масс-старте стала Наталья Непряева (+15,5). Она пришла шестой. Накануне на «Тур де Ски» Непряева пришла четвёртой в гонке преследования.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российские лыжники заняли все призовые места на этапе в Тоблахе в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победу одержал Сергей Устюгов, вторым и третьим стали Иван Якимушкин и Александр Большунов.
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