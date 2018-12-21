Нокаутированный Гвоздиком боксёр остаётся в коме

В состоянии канадского боксёра Адониса Стивенсона, который после нокаута от украинца Александра Гвоздика был введён в искусственную кому, по-прежнему нет прогресса.
«На данный момент никаких улучшений нет. С ним работает отличная команда врачей, которые ежедневно фиксируют состояние Адониса», — цитирует промоутера Ивон Мишеля ToFight.
Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате боя.
Ранее News.ru сообщал, что Адонис Стивенсон сумел открыть глаза после выхода из искусственной комы и даже сказал несколько слов родным.