Нифонтова заблудилась на втором этапе «Дакара»

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Анастасия Нифонтова

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова потеряла более 30 минут из-за проблем с навигацией на втором этапе ралли-марафона «Дакар».

«Ехала относительно стабильно, но в начале навигатор не хотел брать две точки подряд и приходилось потратить минут 10 на кружение вокруг да около», — написала спортсменка на своей странице во «ВКонтакте».

По её словам, за 20 км до финиша она не смогла найти 86-ю точку на трассе. Рядом с необходимой локацией собралось около 12 мотогонщиков, два грузовика и внедорожники. Также прилетел вертолет с медицинскими сотрудниками, которые помогли найти выход.

«Финиш есть, но больше получаса потрачено на ошибки с навигацией», — заключила Нифонтова.

Россиянка финишировала 99-й. В общем рейтинге спортсменка занимает эту же позицию.

Ралли-марафон «Дакар» проходит на территории Перу. «Дакар» завершится 17 января.

News.ru ранее сообщал, что российский экипаж автогоночной команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал вторую победу в ралли-рейде «Дакар-2019».