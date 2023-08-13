«Ничего не понимают в спорте»: Навка заступилась за Исинбаеву Навка заступилась за Исинбаеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не заслужила травли после слов, что ее воинское звание в России носит номинальный характер, считает фигуристка Татьяна Навка. В беседе с Sport24 она подчеркнула, что легкоатлетка принесла много побед для России на международных спортивных соревнованиях, а потому сделала для страны больше, чем многие другие деятели.

Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях, и все слушали его стоя, с гордостью, и всегда восхищались ей. <...> Что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений, — сказала Навка.

По мнению фигуристки, Исинбаева должна продолжать работать в Международном олимпийском комитете на благо России. Она отметила, что сейчас страна имеет крайне ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях и все имеющиеся необходимо использовать по максимуму.

Ранее Исинбаева сообщила, что с сентября возобновит работу в МОК. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК, а ее звание майора Вооруженных сил России является номинальным.