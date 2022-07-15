«Не хотим смотреть ей в глаза»: украинская бегунья об отношении к Ласицкене Легкоатлетка Магучих заявила, что не хочет смотреть в глаза Ласицкене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Ласицкене

Украинская бегунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о переменах во взаимоотношениях с россиянкой Марией Ласицкене. Она отметила, что украинцы не хотят смотреть в глаза российской легкоатлетке, передает Dagbladet.

Мария Ласицкене долго молчала, но позже сказала, что ей было слишком стыдно смотреть на нас. Если быть до конца честными, мы тоже не хотим смотреть ей в глаза. С украинскими женщинами происходит много ужасных вещей, — заявила Магучих.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих сфотографировалась вместе с Ласицкене после окончания соревнований по прыжкам в высоту. На Родине украинская легкоатлетка подверглась жесткой критике из-за этого и была вызвана на воспитательный разговор в Министерство обороны.

Ранее олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию в командном первенстве Виктора Петренко исключили из федерации фигурного катания Украины. Он являлся вице-президентом федерации.