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Названа стоимость проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер

Флойд Мейвезер Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Флойд Мейвезер

спорт [ версия для печати ]

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что для проведения поединка между российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером понадобится около $1 миллиарда.

«Думаю, общая стоимость проведения боя — около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в случае если Нурмагомедов пример решение боксировать, то вполне реально, что бой пройдёт летом в «Лужниках» в Москве.

Ранее cообщалось, что Мейвезер выдвинул условия россиянину.


#ХабибНурмагомедов #ФлойдМейвезер
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