Названа стоимость проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что для проведения поединка между российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером понадобится около $1 миллиарда.
«Думаю, общая стоимость проведения боя — около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс», — приводит слова Кремлёва «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что в случае если Нурмагомедов пример решение боксировать, то вполне реально, что бой пройдёт летом в «Лужниках» в Москве.
Ранее cообщалось, что Мейвезер выдвинул условия россиянину.