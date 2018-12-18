Назван кандидат на пост главного тренера МЮ

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Маурисио Почеттино

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как пишет Times, его назначение может произойти по окончании текущего сезона Английской премьер-лиги.

Контракт Почеттино с клубом из Лондона не включает в себя опцию выкупа, и таким образом, «манкунианцам» нужно выплатить всю зарплату аргентинца за четыре года, которая составляет 34 миллиона фунтов.

Почеттино подписал новый пятилетний контракт с «Тоттенхэмом» на сумму 8,5 млн фунтов за сезон.

18 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью.

Как сообщалось, исполняющим обязанности главного тренера МЮ будет назначен Майкл Кэррик.