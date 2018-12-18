Назван кандидат на пост главного тренера МЮ

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как пишет Times, его назначение может произойти по окончании текущего сезона Английской премьер-лиги.
Контракт Почеттино с клубом из Лондона не включает в себя опцию выкупа, и таким образом, «манкунианцам» нужно выплатить всю зарплату аргентинца за четыре года, которая составляет 34 миллиона фунтов.
Почеттино подписал новый пятилетний контракт с «Тоттенхэмом» на сумму 8,5 млн фунтов за сезон.
18 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью.
Как сообщалось, исполняющим обязанности главного тренера МЮ будет назначен Майкл Кэррик.