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Назван кандидат на пост главного тренера МЮ

Маурисио Почеттино Action Foto Sport/Global Look Press

Маурисио Почеттино

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как пишет Times, его назначение может произойти по окончании текущего сезона Английской премьер-лиги.

Контракт Почеттино с клубом из Лондона не включает в себя опцию выкупа, и таким образом, «манкунианцам» нужно выплатить всю зарплату аргентинца за четыре года, которая составляет 34 миллиона фунтов.

Почеттино подписал новый пятилетний контракт с «Тоттенхэмом» на сумму 8,5 млн фунтов за сезон.

18 декабря «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью. 

Как сообщалось, исполняющим обязанности главного тренера МЮ будет назначен Майкл Кэррик.


#футбол #главныйтренер #МанчестерЮнайтед #Тоттенхэм #МаурисиоПочеттино
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