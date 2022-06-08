«Наверное, это правильно»: Туктамышева о поднятии возрастного ценза Туктамышева заявила, что поднятие возрастного ценза в фигурном катании пойдет на пользу спортсменам

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) высказалась о поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Она отметила, что на протяжении карьеры выступала в разных ролях.

Я была и на месте тех, кто побеждал в юном возрасте, и сейчас на месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают сложный контент с самого детства и чувствуют себя в нём очень уверенно. Для меня такая конкуренция тоже послужила мотивацией не останавливать своё развитие и продолжать пробовать новое, — заявила Туктамышева.

Она также выразила надежду, что изменения в правилах пойдут на пользу спортсменам и будут стимулом для продолжения карьеры.

Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья, но, кажется, что теперь и юниорские соревнования выйдут на новый, ещё более сложный уровень, — рассказала спортсменка.

Ранее стало известно о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке с 15 до 17 лет. В следующем сезоне правила останутся неизменными, спустя год спортсменов допустят до взрослых соревнований с 16 лет, а к сезону-2024/25 окончательно повысят возрастной ценз.