Наталья Непряева рассказала об угрозах от норвежских болельщиков

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала об отношении к российским лыжникам в Норвегии. В адрес спортсменов на этапе Кубка мира в Холменколлене звучали угрозы. Об этом Непряева рассказала газете «Спорт-Экспресс».

Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: «Уйди отсюда, а?» Ну правда страшновато было. И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Подчеркну, далеко не все ведут себя неадекватно. Большинство — нормальные люди. Но даже если бы трое из 100 что-то затеяли бы, последствия могли быть крайне неприятными. Мы встречали реально озлобленных и агрессивно настроенных людей, — сказала Непряева.

На Олимпийских играх Наталья Непряева стала победителем в составе женской эстафеты. Кроме того, она выиграла серебро в скиатлоне, а также в паре с Юлией Ступак стал бронзовым призёром в командном спринте.

1 марта российские лыжники были отстранены от всех соревнований из-за спецоперации РФ на территории Украины. Однако позже Непряева всё равно стала обладателем Кубка мира после того, как был отменён последний этап, а Тереза Йохауг завершила карьеру.