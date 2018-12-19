Нашлось объяснение смене короткой программы Медведевой

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Елена Медведева

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, для чего россиянке Евгении Медведевой понадобилось менять короткую программу в преддверии чемпионата России.

«Ей комфортнее с новой программой. Мы вдвоём пришли к этому решению в одно время, это было во Франции», — заявил Орсер «360».

Он добавил, что, если фигуристка покажет свой максимум, ей по силам выиграть чемпионат.

Медведева исполняет новую короткую программу под музыку Джакомо Пуччини из оперы «Тоска». Постановщиком выступил узбекистанец Миша Ге. Программу, которую Медведева исполняла ранее, ставили канадские специалисты из команды Брайана Орсера.

Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.

Как писал News.ru, Орсер раскрыл подробности состояния Медведевой.