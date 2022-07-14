«Будет деградировать»: Губерниев о будущем российского спорта Комментатор Губерниев предупредил, что российский спорт будет деградировать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил, что российский спорт будет деградировать. Таким образом он отреагировал на отстранение россиян от международных соревнований на неопределенный срок.

Мы сейчас с лучшими соревноваться не сможем. Хотим мы этого или нет, наш спорт будет деградировать, вопрос насколько. Мы вот сейчас говорим, что всё наладится, как? У вас есть ответ? У меня пока нет, — заявил Губерниев.

С начала военной спецоперации России на Украине многие международные спортивные федерации отстранили россиян от соревнований на неопределенный срок. Только в автоспорте, велоспорте, дзюдо, теннисе и шахматах россияне продолжают выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

В июне бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Денисов поддержал отстранение российских клубов и национальных команд от международных турниров. По мнению игрока, это может способствовать прекращению спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что санкции серьезно бьют по российскому футболу, а с каждым годом отстранения ситуация будет ухудшаться.