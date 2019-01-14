Надаль помог журналисту проснуться

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Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль во время пресс-конференции после своей победы на Australian Open увидел спящего итальянского журналиста.

При ответе на вопрос одного из журналистов Надаль пошутил, сказав, что «сегодня не очень интересно». После этого итальянский репортёр Убальдо Сканагатту проснулся.

«Я знаю, что вы закрыли глаза, чтобы лучше воспринимать то, что я говорю», — сказал Надаль в заключение.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open Рафаэль Надаль переиграл австралийского теннисиста Джеймса Дакворта в трёх сетах (6:4, 6:3, 7:5). Следующим соперником испанца станет победитель встречи между австралийским теннисистом Мэттью Эбденом и немецким спортсменом Яном-Леннардом Штруффом.

Ранее News.ru сообщал о том, что Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.