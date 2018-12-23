Медведева поведала о брошенных на лёд сырых пельменях

https://news.ru/storage/news/7f7e2195192d5b52dadb296ee6c48183/5c91110f-9661-4840-aca5-a2b9f05060de_850.jpg Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о странном подарке, который она получила после проката на чемпионате России в Саранске.

«Получила сырые пельмени, кинутые на лёд. Хочу вам сказать, что это было оригинально и немного странно, мягко говоря. Потому что они растаяли и превратились в кашу. Но всё равно спасибо», — сказала фигуристка в прямом эфире в Instagram.

Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Ранее сообщалось, что все подарки с чемпионата России Медведева собирается передать в один из детских домов Мордовии.

Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой, писал News.ru.