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Медведева поведала о брошенных на лёд сырых пельменях

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о странном подарке, который она получила после проката на чемпионате России в Саранске.

«Получила сырые пельмени, кинутые на лёд. Хочу вам сказать, что это было оригинально и немного странно, мягко говоря. Потому что они растаяли и превратились в кашу. Но всё равно спасибо»— сказала фигуристка в прямом эфире в Instagram.

Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03). 

Ранее сообщалось, что все подарки с чемпионата России Медведева собирается передать в один из детских домов Мордовии.

Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой, писал News.ru.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #пельмени
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