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Мутко ушёл с поста президента РФС

Виталий Мутко Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

спорт [ версия для печати ]

Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.

С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Как писал News.ru, белорусы останутся легионерами в РПЛ.


#футбол #РФС #ВиталийМутко
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