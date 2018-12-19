Мутко ушёл с поста президента РФС

https://news.ru/storage/news/8669fa731c587f3ec479934e72040f18/918471c7-c64a-48c4-853a-4694bb95676e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Виталий Мутко

Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.

С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Как писал News.ru, белорусы останутся легионерами в РПЛ.