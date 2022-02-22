Мовсар Евлоев рассказал, как едва не подрался с Петром Яном на улице

Российский боец полулёгкой весовой категории Мовсар Евлоев рассказал о том, как несколько лет назад его конфликт с соотечественником Петром Яном едва не закончился дракой. Спортсмен объяснил, что между ними случилось недопонимание из-за того, что его слова в интервью были вырваны из контекста, сообщает Youtube-канал «Разрешите вас перебить».

Конфликт между Евлоевым и Яном произошёл в 2019 году. Тогда в своём интервью Мовсар сказал следующую фразу: «С Петром можно подраться, был бы интересный бой. Одно дело спарринги, другое дело в бою. Можно было бы подраться за пояс с Петей». Однако один из российских сайтов опубликовал слова Евлоева в иной интерпретации, и именно в новой форме цитата Мовсара разлетелась по Интернету.

У него была какая-то злость и агрессия в мою сторону, потому что он закидывал видео спарринга и считал меня виноватым в этом. Пока я долетел до Тайланда страсти немного улеглись, может быть, Пётр посмотрел полную версию моего интервью и агрессия потихоньку сошла на нет. Я прилетел на Пхукет, Пётр сам подъехал ко мне. Мы встретились. Изначально, я полетел туда, чтобы подраться, но я никогда не ударю первым, даже если я не виноват. Сперва я сделаю так, чтобы человек понял в чём он виноват и за что получает. Но мы оба поняли всё до того, как встретились, тем более Пётр удалил видео. Мы принесли друг другу извинения и смысла драться на улице не было, — сказал Евлоев.

Ранее российский боец UFC Пётр Ян сообщил, что последний перенос его поединка с американцем Алджамейном Стерлингом был инициативой организации. Изначально встреча была анонсирована на 5 марта, но в итоге бой перенесли на 9 апреля.