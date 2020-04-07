Минспорт вернул 35 российских спортсменов из других стран

https://static.news.ru/photo/324e84b4-78c3-11ea-98d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koltsovo_airport

35 российских спортсменов вернулись домой из Бишкека, рассказали в Министерстве спорта. Самолёт с ними прилетел в Екатеринбург вечером 6 апреля.

30 из них родом из Свердловской области, трое из Якутии, двое из Челябинска.

В настоящий момент за границей находятся 84 спортсмена из РФ, 42 нужна эвакуация на родину. В ведомстве отметили, что план по вывозу составлен для каждого случая. Сотрудники Минспорта продолжают работу в этом направлении и взаимодействуют с региональными властями, МИД, Росавиацией, оперштабом и спортивными федерациями.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.