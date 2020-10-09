Министр спорта РФ Матыцин: мне допинг не предлагали

https://static.news.ru/photo/729a377c-0a43-11eb-bf16-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ему не предлагали запрещённых веществ во время его профессиональной спортивной карьеры.

Когда я занимался профессиональным спортом, ни разу не предлагали мне допинг, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Матыцин добавил, что проблема допинга существует не только в России, но и во всём мире.

Иногда у людей возникает желание за счёт препаратов добиться нужного результата. Россия приняла все меры по противодействию и по недопущению применения допинга, — отметил Матыцин.

Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР (1982). С 2001 по 2006 год был ректором РГУФКСМиТ, в 2005–2015 годах — почётным президентом Российского спортивного студенческого союза. В январе 2020 года был назначен министром спорта России, писал NEWS.ru.