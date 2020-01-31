https://static.news.ru/photo/f3f46132-4421-11ea-889f-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Данное решение было принято на основании того, что нынешнее руководство ВФЛА не приняло достаточно мер по борьбе с допингом, не выстроило отношений с международной федерацией. Мы понимаем весь кризис сложившейся ситуации и надеемся, что эти меры приведут к положительному результату. Мы сделали совместное заявление с ОКР, будет создана специальная группа по подготовке к выборам, которые состоятся 28 февраля, — сказал Матыцин журналистам.

Министр подчеркнул, что считает это решение единственно верным, а также отметил, что оно не будет препятствовать планомерному календарю спортивных мероприятий.

Я не обсуждали это с руководством РУСАДА, Минспорт не должен оказывать действие на организацию. Я обсуждал с Юлией Тарасенко, Марией Ласицкене и различными тренерами, — добавил Матыцин.

Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.