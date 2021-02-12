Милонов пригласил биатлонистов Норвегии соревноваться в Сибири без лекарств

https://static.news.ru/photo/cf4da0bc-6eb6-11eb-a67c-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на высказывание норвежского биатлониста, лидера зачёта Кубка мира Йоханнеса Бё, который посетовал на слишком мягкое наказание в адрес России на чемпионате мира в словенской Поклюке. Парламентария неприятно удивила мелочность спортсмена.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам публиковать на личных страницах в соцсетях гимн, герб, флаг и другие государственные символы России во время чемпионата мира по биатлону. За нарушение запрета представителям сборной РФ может быть вынесено предупреждение.

Очень обидно, что норвежцы перестали использовать методы именно состязания. Русские биатлонисты мозолят им глаза, потому что они достойные для них соперники. Норвежец нынче обмельчал. Они уже не истинные викинги. Использовать допинг под видом лекарства от астмы — позор, — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира проходит в Поклюке с 10 по 22 февраля. В воскресенье, 14 февраля, состоятся мужская и женская гонки преследования. Среди мужчин Россию представят Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Бабиков, старт запланирован на 15:15 мск. В женском забеге выступят россиянки Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. Гонка начнётся в 17:30 мск.

Как ранее писал NEWS.ru, комментатор Дмитрий Губернией раскритиковал выступление Светланы Мироновой в спринте. Она заняла 64-е место и, таким образом, не квалифицировалась в гонку преследования.