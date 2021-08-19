Международная федерация гимнастики назвала честным судейство на Олимпиаде

Международная федерация гимнастики (FIG) осталась довольна работой арбитров, которые работали на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Заявление приводится на официальном сайте.

По итогам выступления россиянок Арины и Дины Авериных Олимпийский комитет России обратился в организацию с просьбой рассмотреть произошедшее на соревнованиях. Однако представители федерации заявили, что после внимательного рассмотрения работы арбитров на турнире претензий нет.

В судейских панелях не было выявлено никаких отклонений или нарушений, — сказано в заявлении .

Представители федерации добавили, что выставленные оценки были объективны, а арбитры к спортсменам относились одинаково беспристрастно. В FIG остались довольны их работой.

Более того, федерация обратила внимание на скандалы с участием арбитров уже по итогу завершения Олимпиады.

Напомним, Олимпийский комитет России опубликовал фамилии арбитров, обслуживающих финальные соревнования по художественной гимнастике. Среди них были представительницы Украины и Польши. Российские болельщики нашли их страницы в социальных сетях и обрушились с критикой. В Международной федерации считают такое поведение неправильным.

Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в личном многоборье, несмотря на то что её соперница Линой Ашрам в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало в России огромный резонанс и массу споров. При этом на чемпионате мира — 2019 в Баку Дина Аверина сама потеряла предмет, но стала чемпионкой.

Специалисты, в том числе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, считают судейство предвзятым и несправедливым, а золотую медаль Ашрам — незаслуженной. Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли получить золото в личном многоборье на Олимпиаде, в то время как израильская спортсменка стала первой в истории страны женщиной, которой удалось завоевать высшую награду на Олимпийских играх.

Ранее тренер Линой Ашрам Айелет Зуссман назвала случившееся «неприятной ситуацией» и выразила сожаление по поводу того, что «люди не умеют достойно проигрывать».