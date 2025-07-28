Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 16:10

Месси попал на камеру для поцелуев во время концерта рок-группы

Месси с супругой попали на камеру для поцелуев во время концерта Coldplay

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист Лионель Месси посетил концерт британской группы Coldplay и неожиданно попал на камеру для поцелуев, передает Mundo Deportivo. В кадре спортсмен оказался со своей супругой Антонеллой Рокуццо.

На видео, снятом одним из зрителей, видно, как Месси и Антонелла появляются на большом экране стадиона. Публика встречает их аплодисментами, а пара сдержанно улыбается и обнимается. Подобные кадры часто становятся частью атмосферы концертов Coldplay, где камеры выхватывают в толпе влюбленные пары.

Ранее генеральный директор аналитической компании Astronomer Энди Байрон стал героем скандала после концерта Coldplay. Камера для поцелуев засняла его в объятиях женщины, которая не была его супругой. Видео, подтверждающее измену, стремительно разлетелось по соцсетям.

Ранее Лионель Месси обошел коллегу Криштиану Роналду по числу голов без пенальти. Теперь на счету аргентинца 764 таких мяча. Новый рекорд он установил, оформив дубль в матче MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз», завершившемся со счетом 5:1.

Лионель Месси
концерты
футболисты
рок-группы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Страшные уроды входят в алтарь»: жертва педофила просит христиан о помощи
На Украине признали законность пения на русском языке
В Иране отчитались о предотвращении вторжения сотен иностранных боевиков
В США оценили вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.