Месси попал на камеру для поцелуев во время концерта рок-группы

Месси попал на камеру для поцелуев во время концерта рок-группы Месси с супругой попали на камеру для поцелуев во время концерта Coldplay

Футболист Лионель Месси посетил концерт британской группы Coldplay и неожиданно попал на камеру для поцелуев, передает Mundo Deportivo. В кадре спортсмен оказался со своей супругой Антонеллой Рокуццо.

На видео, снятом одним из зрителей, видно, как Месси и Антонелла появляются на большом экране стадиона. Публика встречает их аплодисментами, а пара сдержанно улыбается и обнимается. Подобные кадры часто становятся частью атмосферы концертов Coldplay, где камеры выхватывают в толпе влюбленные пары.

Ранее генеральный директор аналитической компании Astronomer Энди Байрон стал героем скандала после концерта Coldplay. Камера для поцелуев засняла его в объятиях женщины, которая не была его супругой. Видео, подтверждающее измену, стремительно разлетелось по соцсетям.

Ранее Лионель Месси обошел коллегу Криштиану Роналду по числу голов без пенальти. Теперь на счету аргентинца 764 таких мяча. Новый рекорд он установил, оформив дубль в матче MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз», завершившемся со счетом 5:1.