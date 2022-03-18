«Меня это шокировало»: норвежская биатлонистка о российских спортсменах

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд призналась, чтобы была крайне удивлена участием российских спортсменов в митинг-концерте, посвященному воссоединению Крыма с РФ. Однако норвежка отказалась критиковать это решение россиян, призвав сначала выслушать их точку зрения, сообщает NRK.

Прежде всего, меня это шокировало. Там были люди, с которыми мы часто встречались и разговаривали. Но я не поменяла своего мнения о них, потому что не знаю, что ими двигало. Думаю, что лучше всего сначала лично поговорить с ними, — сказала Тандревольд.

В «Лужниках» прошёл митинг-концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В нём приняли участие Александр Большунов, Евгений Рылов, Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

На Олимпийских играх в Пекине на финише гонки преследования Тандревольд едва не потеряла сознание. Она показывала третий результат за километр до финиша, опережая преследовательниц более чем на 20 секунд. Однако в определённый момент спортсменка перестала работать на лыжне и пришла к финишу только 14-й, отстав от третьего места почти на минуту. После финиша она упала на снег и не смогла подняться. Медики унесли спортсменку на руках.