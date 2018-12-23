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Медведева сравнила себя с инфузорией

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об адаптации после переезда в Канаду.

«Чтобы почувствовать себя комфортно в Канаде, потребовалось недели две. Я быстро адаптируюсь, как инфузория туфелька. Канада научила меня улыбаться чаще. Это помогает, так легче жить», — сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».

Медведева переехала за океан после того, как решила покинуть группу Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там спортсменка уступила другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева рассказала о «другой версии себя», писал News.ru.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #канада
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