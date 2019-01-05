Медведева снялась в канадском фильме

https://news.ru/storage/news/4a451446d25cbfec0f933d7deb62f6d1/bed38bba-b71d-4acf-94f0-8ab32e4e3c0d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме. 19-летняя фигуристка сыграла в киноленте саму себя.

Её партнёром в картине The Petrichor стал российский актёр Алексей Серебряков, передаёт IMBd.

Сюжет ленты повествует о бывшей фигуристке Майе, которая к 30-летнему возрасту решила податься в профессионалы, вдохновляясь своим кумиром — Игорем Руским.

Ранее News.ru писал, что Медведева переехала за океан после того, как решила покинуть группу Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там спортсменка уступила другой воспитаннице Тутберидзе — Алине Загитовой. Сейчас она тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

На первенстве страны — 2018 чемпионка заняла седьмое место (205,90).