USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C19:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Мбаппе предсказали превзойти Роналду

Килиан Мбаппе Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Килиан Мбаппе

спорт [ версия для печати ]

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос выразил мнение, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может превзойти по достижениям форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Кампос является другом португальца.

«Килиан показывает прекрасный футбол, который мы все хотим видеть. Он игрок высочайшего уровня. Я вижу его в футболке „Реала“, потому что это клуб, в котором хотят играть все великие футболисты. Уже сейчас я представляю, как посещаю матч „Сантьяго Бернабеу“ и наслаждаюсь шоу в исполнении Мбаппе», — приводит его слова AS.

Кампос добавил, что Мбаппе уже сейчас превосходит другого игрока парижского клуба — Неймара.

«Мбаппе сможет выиграть больше „Золотых мячей“, чем Роналду», — заключил он.

Роналду называют одним из лучших футболистов мира. Он становился обладателем награды «Золотой мяч» пять раз.

Француз в текущем сезоне в 12 играх забил 13 мячей.

Неймар отправился на прогулку в костюме банана, писал News.ru.


#футбол #Мбаппе #ЛионельМесси
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
спорт 17:59, 23 декабря 2018
Сестра Шипулина может уйти из спорта в конце сезона
спорт 17:30, 23 декабря 2018
Испанцы включили Дзюбу в топ-100 игроков года
спорт 17:16, 23 декабря 2018
Юрлова-Перхт попала в десятку на КМ по биатлону
Лента новостей
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика 19:27
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
в мире 18:51
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
общество 18:50
МВД объяснило стремление осуществлять пожарный надзор
происшествия 18:48
Пьяный строитель в Хабаровске хотел зажарить медный кабель
общество 18:46
Кокорин и Мамаев должны получить разрешение для матча в СИЗО
Другие новости
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
спорт 18:40
Превзошедший Логинова Бё рассказал о гордости за себя
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top