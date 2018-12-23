Мбаппе предсказали превзойти Роналду

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Килиан Мбаппе

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос выразил мнение, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может превзойти по достижениям форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Кампос является другом португальца.

«Килиан показывает прекрасный футбол, который мы все хотим видеть. Он игрок высочайшего уровня. Я вижу его в футболке „Реала“, потому что это клуб, в котором хотят играть все великие футболисты. Уже сейчас я представляю, как посещаю матч „Сантьяго Бернабеу“ и наслаждаюсь шоу в исполнении Мбаппе», — приводит его слова AS.

Кампос добавил, что Мбаппе уже сейчас превосходит другого игрока парижского клуба — Неймара.

«Мбаппе сможет выиграть больше „Золотых мячей“, чем Роналду», — заключил он.

Роналду называют одним из лучших футболистов мира. Он становился обладателем награды «Золотой мяч» пять раз.

Француз в текущем сезоне в 12 играх забил 13 мячей.

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