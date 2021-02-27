Матыцин поздравил лыжника Большунова с первой победой на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/b0ee72c4-7913-11eb-863d-96000091f725_660.jpg Фото: Федерико Модика/РИА Новости

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил россиянина Александра Большунова с первой и долгожданной победой в скиатлоне на чемпионате мира.

Это заслуженная награда, ведь Саша — двукратный победитель «Тур де Ски», многократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. И вот, наконец, впервые в карьере ему удалось завоевать золото чемпионата мира. На финише он был просто великолепен, опередив в острейшей борьбе главных конкурентов — норвежцев, — отметил глава ведомства.

Матыцин подчеркнул, что после обидного четвёртого места в спринте Большунову было важно успешно выступить в следующей гонке и доказать всем, что является одним из сильнейших лыжников мира. По словам министра, он очень рад за Александра, его тренеров, Федерацию лыжных гонок России и, конечно, российских болельщиков.

Всех поздравляю и желаю нашим спортсменам удачи и побед в следующих гонках чемпионата мира, — цитирует министра его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе и принёс России первую медаль на турнире. На преодоление дистанции 15+15 километров Большунову потребовался 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы. Симен Хегстад Крюгер отстал от россиянина на 1,1 секунды, Ханс Кристер Холунд — на 1,7 секунды.

Его выступление высоко оценил почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. По его словам, за Большунова в этот момент переживала вся страна. Почётный президент ОКР выразил уверенность, что этот успех вдохновит всю российскую сборную и наши спортсмены ещё поборются за победу. И сам Большунов, по мнению Жукова, будет бороться за золотые медали и на других стартах турнира, писал NEWS.ru.