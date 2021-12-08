Матыцин назвал условие для проведения ещё одной Олимпиады в России
Министр спорта заявил, что Россия примет Олимпиаду при определённом политическом решении
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:53, 08 декабря 2021
Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия имеет шанс провести ещё одни Олимпийские игры, однако для этого должны будут сложиться определённым образом политические решения. Слова Матыцина приводит «Р-Спорт».
Россия имеет шанс провести ещё одну Олимпиаду. Россия — крупная спортивная держава с мощной инфраструктурой и колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Конечно, мы заинтересованы в проведении при определенном политическом решении, — заявил Матыцин.
Россия принимала зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушения прав человека властями КНР. Американские спортсмены примут участие в соревнованиях, но страна не станет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду.