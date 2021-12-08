Матыцин назвал условие для проведения ещё одной Олимпиады в России

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Бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны официальных лиц США не имеет отношения к спортивным мероприятиям, заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он рассказал «Газете.Ru», что отрицательно относится к такому разделению спортсменов и чиновников.

Какие смыслы это имеет? Любые ограничения, а спортивные особенно, по линии олимпийского сотрудничества, мне кажется, вообще неприемлемы, с чем бы они ни были связаны. Мы всегда были воспитаны на том...