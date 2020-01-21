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Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф Федеральной налоговой службы (ФНС) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф Федеральной налоговой службы (ФНС) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в сообщении на сайте ведомства. Штраф на РУСАДА наложен из-за контракта со...