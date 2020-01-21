Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Таким образом, Матыцин сменил на этом посту Павла Колобкова.
Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР (1982). С 2001 по 2006 год был ректором РГУФКСМиТ, в 2005–2015 годах — почётным президентом Российского спортивного студенческого союза.
Ранее сообщалось, что глава «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером, писал NEWS.ru.
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