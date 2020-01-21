Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Dan Yuqi/Xinhua/Global Look Press

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Таким образом, Матыцин сменил на этом посту Павла Колобкова.

Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР (1982). С 2001 по 2006 год был ректором РГУФКСМиТ, в 2005–2015 годах — почётным президентом Российского спортивного студенческого союза.

Ранее сообщалось, что глава «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером, писал NEWS.ru.

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