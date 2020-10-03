Матч «Ролан Гаррос» с участием россиянки мог быть договорным

Французская полиция открыла расследование из-за подозрений, что матч первого круга «Ролан Гаррос» мог быть договорным. Речь идёт о поединке от 30 сентября, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл в парном разряде проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6.
Об этом
Точная сумма ставок, сделанных у различных провайдеров, в настоящее время неизвестна. Однако, по оценкам инсайдеров, она должна составить несколько сотен тысяч евро.
Дальнейшие расследования теперь должны прояснить, в какой степени игроки были вовлечены в предполагаемую манипуляцию.
В конце прошлого года NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Бельгии, Испании, Франции и США открыли расследование о договорных матчах в теннисе. Под подозрение попали почти 135 спортсменов. Одним из фигурантов дела является теннисист из топ-30 мирового рейтинга, несколько раз он выигрывал турниры ATP.
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