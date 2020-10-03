Матч «Ролан Гаррос» с участием россиянки мог быть договорным

https://static.news.ru/photo/6e2bb29e-0654-11eb-a784-fa163e074e61_660.jpg Яна Сизикова, архивное фото Фото: CTK/TASS

Французская полиция открыла расследование из-за подозрений, что матч первого круга «Ролан Гаррос» мог быть договорным. Речь идёт о поединке от 30 сентября, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл в парном разряде проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией. Как отмечается в материале, внимание правоохранителей привлекли ставки на пятый гейм второй партии. Они были сделаны на то, что Сизикова и Бренгл отдадут его соперницам. В итоге россиянка подавала и допустила две двойные ошибки, они с Бренгл проиграли гейм под ноль.

Точная сумма ставок, сделанных у различных провайдеров, в настоящее время неизвестна. Однако, по оценкам инсайдеров, она должна составить несколько сотен тысяч евро.

Дальнейшие расследования теперь должны прояснить, в какой степени игроки были вовлечены в предполагаемую манипуляцию.

В конце прошлого года NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Бельгии, Испании, Франции и США открыли расследование о договорных матчах в теннисе. Под подозрение попали почти 135 спортсменов. Одним из фигурантов дела является теннисист из топ-30 мирового рейтинга, несколько раз он выигрывал турниры ATP.