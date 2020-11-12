Мастер спорта по греко-римской борьбе Бирюков скончался на 90-м году жизни

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Мастер спорта по греко-римской борьбе и профессор кафедры физической реабилитации и оздоровительной физической культуры имени Саркизова-Серазини Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Анатолий Бирюков скончался. Ему было 89 лет. О смерти Бирюкова 12 ноября журналистам сообщили представители пресс-службы Минспорта.

Будущий атлет в советской время окончил школу рабочей молодёжи. После этого он отслужил в армии, а затем поступил в школу тренеров при Государственном университете физкультуры, спорта, молодёжи и туризма. Бирюков имел опыт работы со сборными Советского Союза. В составе национальных команд он принимал участие в Олимпийских играх и мировых первенствах.

За свою жизнь Бирюков был награждён множеством орденов и почётных званий. В частности, мастер спорта был заслуженным работником физической культуры РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и обладателем Почётной грамоты главы государства «За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Всемирных универсиадах и Олимпийских играх». В 2002 году тренер был лично президентом награждён орденом Дружбы. Особенно примечательно, что за девять лет до кончины Бирюкова удостоили уникальной награды — россиянин получил медаль основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена за величайшие заслуги в этом направлении, сообщает ТАСС.

Кроме того, Бирюков написал более 400 научных и методических работ, а также 55 книг, которые были переведены на многие мировые языки.

Как ранее писал NEWS.ru, на 92-м году жизни скончался советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.