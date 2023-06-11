«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Английский ФК «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер» со счетом 1:0. Организаторы турнира опубликовали в Twitter снимок с гравировкой названия клуба на кубке.

Единственный гол забил Родри на 68-й минуте. «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне завоевал три трофея: помимо ЛЧ клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии.

На групповом этапе ЛЧ «Манчестер Сити» занял первое место в группе с «Севильей», дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном». В плей-офф англичане победили в матчах с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0).

«Интер» вышел в плей-офф со второго места из группы с «Барселоной», «Баварией» и «Викторией Пльзень». В играх на вылет итальянцы обыграли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).