Мамаева назвала имя соперницы, которая «увела» у неё мужа

Алана Мамаева назвала имя новой любовницы футболиста, из-за которой она рассталась с мужем. Это её лучшая подруга Надежда, заявила модель в Instagram.

Причём разлучница ранее приняла ислам и даже утешала Мамаеву, которая страдала от измен мужа и приняла решение расстаться со спортсменом. В этот момент Надежда поддерживала и утешала супругу футболиста и даже дала ей контакты юриста Екатерины Гордон, чтобы отсудить у спортсмена алименты.

Ребята, теперь мне понятно, почему Паша сделал всё, чтобы мы не жили в квартире, которая делалась для детей. У Надин есть ребёнок, а у них любовь. Они собираются строить отношения — видимо, им пригодится детская, если они будут делать детей, — сквозь слёзы сообщила подписчикам модель.

Экс-жена футболиста призналась, что до сих пор не может понять, почему человек, который лез ей в душу, мог так жестоко её подставить. Но Мамаева уверена, что с нею спортсмен обойдётся точно так же и вскоре бросит её. Поэтому Мамаева посоветовала сопернице быть внимательнее и не радоваться хорошему отношению со стороны бойфренда.

Это произойдёт рано или поздно с тобой. Произойдёт это ещё в десять раз хуже, чем ты думаешь! — пригрозила сопернице Мамаева.

В довершение своих откровений модель опубликовала письма, которые Павел Мамаев слал ей два года назад из тюрьмы и признавался в любви.

Ранее модель Алана Мамаева, экс-супруга российского футболиста Павла Мамаева, подала на него в суд. Она потребовала обязать бывшего мужа выплачивать ей алименты на общую дочь Алису в размере одной четвёртой от дохода спортсмена.