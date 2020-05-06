Мамаев признался в крепкой дружбе с Кокориным после тюрьмы

Павел Мамаев признался, что продолжает дружить с Александром Кокориным после отсидки в колонии. Футболисты продолжают общаться в прежнем режиме, но уже со сделанными для себя выводами.
О продолжающейся тесной дружбе Мамаев
Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой, — рассказал Мамаев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Павла Мамаева Алана рассказала о предчувствии, что муж угодит в тюрьму. Она ждала возможных неприятностей в жизни супруга, поэтому нисколько не удивилась звонку из полиции.
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