Мамаев признался в крепкой дружбе с Кокориным после тюрьмы

https://static.news.ru/photo/4a86d0c4-8f5f-11ea-bde8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Мамаев признался, что продолжает дружить с Александром Кокориным после отсидки в колонии. Футболисты продолжают общаться в прежнем режиме, но уже со сделанными для себя выводами.

О продолжающейся тесной дружбе Мамаев рассказал в прямом эфире в Instagram с Тиной Канделаки. Спортсмены даже порой встречаются, чтобы обсудить разные новости. Естественно, в такую передрягу они больше не попадут, уверяет футболист «Ростова».

Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой, — рассказал Мамаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Павла Мамаева Алана рассказала о предчувствии, что муж угодит в тюрьму. Она ждала возможных неприятностей в жизни супруга, поэтому нисколько не удивилась звонку из полиции.