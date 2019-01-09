Малкин вместе с «Питтсбургом» помог пострадавшим от взрыва

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Евгений Малкин

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перечислил четыре миллиона рублей на счёт, организованный для пожертвований пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске.

«Евгений Малкин в разговоре с руководителями "Металлурга" сообщил, что он перечислил на официальный счёт сумму, эквивалентную четырем миллионам рублей», — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба «Металлург».

Также игроки «Питтсбурга» проводят дополнительный сбор средств, которые также направят на счёт в скором времени.

Евгений Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Игрок выступал за команду с 2003 по 2006 годы, а также с 2012 по 2013 годы.

Ранее News.ru сообщал, что Евгений Малкин почтил память жертв в Магнитогорске.