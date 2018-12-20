Малкин остановил Овечкина

«Вашингтон» на родном льду уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей на Сидни Кросби. Его соотечественник Александр Овечкин из «Кэпиталз» — только дракой с защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом.
В результате «Питтсбург» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона». Также окончилась результативная серия Овечкина, который набирал очки в 14 матчах подряд.
Ранее News.ru сообщал о том, что форвард Сергей Шумаков покинул «Вашингтон». В ближайшее время он подпишет контракт с омским «Авангардом».