Малкин остановил Овечкина

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Евгений Малкин

«Вашингтон» на родном льду уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей на Сидни Кросби. Его соотечественник Александр Овечкин из «Кэпиталз» — только дракой с защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом.

В результате «Питтсбург» прервал пятиматчевую победную серию «Вашингтона». Также окончилась результативная серия Овечкина, который набирал очки в 14 матчах подряд.

Ранее News.ru сообщал о том, что форвард Сергей Шумаков покинул «Вашингтон». В ближайшее время он подпишет контракт с омским «Авангардом».