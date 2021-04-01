Макгрегор рассказал, когда Нурмагомедов испытал «смертельный страх»

https://static.news.ru/photo/7a21861a-9307-11eb-a726-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: vk.com/mcgregor_king

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор вступил в перепалку в Twitter со спортсменом Нэйтом Диасом из США. Он напомнил американцу о «смертельном страхе» российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор написал о своём нападении на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Этот инцидент произошёл в апреле 2018 года. Среди пассажиров был Нурмагомедов.

Запомни, что я заставил их всех испытывать смертельный страх. Ты никакой не король, Нэйт. Ты даже не смог забрать пояс, который для тебя и придумали, — написал Макгрегор.

Он прикрепил к сообщению кадр из видео, на котором Нурмагомедов в автобусе находится среди членов своей команды.

I forget nothing bro and youâll see that soon enough. And donât talk to me about a little slap in a scuffle I had them all trapped thinking they were dead. Youâre the king of nothing. You couldnât even win your own belt they made for you, let alone any other. pic.twitter.com/X9LiMQLbEr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2021

После произошедшего инцидента в апреле 2018 года Нурмагомедов впервые в карьере завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе, победив Эла Яквинту. Осенью того же года он дрался с Макгрегором и защитил пояс. После поединка между участниками боя и секундантами вспыхнула драка.

Макгрегор и Диас выходили в октагон против друга два раза в 2016 году. Во время первого боя американец победил, использовав удушающий приём, во время второго поединка судьи присудили победу ирландцу.

Как писал NEWS.ru, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сравнил себя с псом. Он выложил фотографию с двумя чемпионскими поясами, которую подписал так: «Я как пёс, вы убегаете, я догоняю». В ноябре прошлого года спортсмен назвал себя современным Брюсом Ли и процитировал известное высказывание актёра: «Впитывай полезное, отбрасывай бесполезное и добавляй своё».