Макгрегор рассказал, когда Нурмагомедов испытал «смертельный страх»

Макгрегор написал о своём нападении на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Этот инцидент произошёл в апреле 2018 года. Среди пассажиров был Нурмагомедов.

Он прикрепил к сообщению кадр из видео, на котором Нурмагомедов в автобусе находится среди членов своей команды.