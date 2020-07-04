Майк Тайсон удивил фанатов оголённым торсом

https://static.news.ru/photo/ed5d753e-be10-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: PIOTR KUCZA, via www.imago-image/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон удивил поклонников своим голым торсом. Спортсмен принял участие в довольно необычной фотосессии.

Так, на обнародованных снимках Тайсон запечатлён с двумя ведрами рыбы, которые он использовал в качестве гирь. Также 54-летний боксёр продемонстрировал свою силу, кинув спасательный круг в воздух и опрокинув пустую клетку для акулы, пишет The Sun.

Mike Tyson shows off hulking body on beach as boxing legend lifts weights and wears snorkel for photo shoot https://t.co/PpLIfvOP0e — The Sun (@TheSun) July 4, 2020

По данным издания, Тайсон долгое время провёл в спортзале для подготовки своего тела. Не так давно боксёр заявил о желании вернуться на профессиональный ринг и участвовать в благотворительных турнирах.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Тайсон провёл тренировку с перчатками и мешком со смайлами жёлто-чёрного цвета. Такой выбор объясняется подписанием контракта с китайской компанией, производящей одежду. Также боксёр примет участие в разработке нового дизайна продукции компании.