Спорт

Майк Тайсон удивил фанатов оголённым торсом

19:03, 04 июля 2020
Фото: PIOTR KUCZA, via www.imago-image/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон удивил поклонников своим голым торсом. Спортсмен принял участие в довольно необычной фотосессии.

Так, на обнародованных снимках Тайсон запечатлён с двумя ведрами рыбы, которые он использовал в качестве гирь. Также 54-летний боксёр продемонстрировал свою силу, кинув спасательный круг в воздух и опрокинув пустую клетку для акулы, пишет The Sun.

По данным издания, Тайсон долгое время провёл в спортзале для подготовки своего тела. Не так давно боксёр заявил о желании вернуться на профессиональный ринг и участвовать в благотворительных турнирах.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Тайсон провёл тренировку с перчатками и мешком со смайлами жёлто-чёрного цвета. Такой выбор объясняется подписанием контракта с китайской компанией, производящей одежду. Также боксёр примет участие в разработке нового дизайна продукции компании.

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