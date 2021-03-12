Лыжник Большунов завоевал золото в масс-старте Кубка мира

https://static.news.ru/photo/47fab548-83f4-11eb-8f24-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Россиянин Александр Большунов занял первое в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россиянин преодолел 15 км классическим стилем за 34 минуты 7,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9).

В первую десятку также попали ещё два российских лыжника: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.

13 марта в 17:30 мск начнётся женская гонка с массового старта на 10 км классическим стилем, а 14 марта сезон Кубка мира — 2020/21 по лыжным гонкам завершится гонками преследования на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) свободным стилем.

Ранее Россия в официальном письме в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) выразила несогласие с дополнительным наказанием, наложенным на российского лыжника Александра Большунова в связи с инцидентом с финном Йони Мяки. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти Большунов боролся за бронзовые медали, но перед самым финишем Мяки задел лыжу Александра и сбил его с темпа. Большунов отмахнулся от соперника палкой, а после финиша въехал в него. Результат сборной России из-за этого инцидента был аннулирован.

7 марта россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром на мировом первенстве по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе после дисквалификации победителя из сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. Лыжник из РФ был лидером масс-старта, но финишировал третьим, отдав золото норвежцу, писал NEWS.ru.