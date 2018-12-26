Логинову предсказали успехи Шипулина

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от карьеры российского биатлониста Александра Логинова.
«Если он продолжит прогрессировать, ему по силам не только повторить достижения Шипулина, но и превзойти их», — цитируют его «Известия».
Васильев добавил, что главное Логинову не обращать внимания на укоры в связи с отбытой допинговой дисквалификацией. Он подчеркнул, что каждый может оступиться.
Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
На этапе Кубка мира в Нове-Место, который завершился 23 декабря, россиянин дважды становился вторым, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.
Как писал News.ru, Слепов выиграл «Ижевскую винтовку».