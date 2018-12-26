Логинову предсказали успехи Шипулина

https://news.ru/storage/news/5d9b19445897380a31124e7ea55b93e0/8d1246e4-93c5-4ed9-b6ec-1446d8b6d38b_850.jpg Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Александр Логинов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от карьеры российского биатлониста Александра Логинова.

«Если он продолжит прогрессировать, ему по силам не только повторить достижения Шипулина, но и превзойти их», — цитируют его «Известия».

Васильев добавил, что главное Логинову не обращать внимания на укоры в связи с отбытой допинговой дисквалификацией. Он подчеркнул, что каждый может оступиться.

Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

На этапе Кубка мира в Нове-Место, который завершился 23 декабря, россиянин дважды становился вторым, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, Слепов выиграл «Ижевскую винтовку».