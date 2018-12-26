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Логинову предсказали успехи Шипулина

Александр Логинов Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от карьеры российского биатлониста Александра Логинова.

«Если он продолжит прогрессировать, ему по силам не только повторить достижения Шипулина, но и превзойти их», — цитируют его «Известия».

Васильев добавил, что главное Логинову не обращать внимания на укоры в связи с отбытой допинговой дисквалификацией. Он подчеркнул, что каждый может оступиться.

Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

На этапе Кубка мира в Нове-Место, который завершился 23 декабря, россиянин дважды становился вторым, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, Слепов выиграл «Ижевскую винтовку».


#биатлон #АнтонШипулин #АлександрЛогинов
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