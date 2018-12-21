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Логинова поддержали в отказе от извинений за приём допинга

Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу атак на российского биатлониста Александра Логинова.

«Никто извиняться не должен. Пусть они выступают, скрипя зубами. Но они не становятся от этого сильнее», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Комментатор добавил, что Йоханнес Бё — «клёвый пацан», но Логинов всё равно обыграет его в пасьюте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Ранее украинский журналист Максим Чеберяка поддержал норвежцев Бё в их упрёках в сторону россиянина и обосновал это тем, что Логинов «не извинился за допинговое прошлое».

Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Накануне россиянин стал вторым в спринте на этапе Кубка мира, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, слова Бё о Логинове назвали детскими.


#допинг #ГУБЕРНИЕВ #биатлон #АлександрЛогинов
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