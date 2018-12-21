Логинова поддержали в отказе от извинений за приём допинга

https://news.ru/storage/news/6fee7c418924ff2a3b778493a7751bda/a0f4b756-3a22-4a1a-99e5-2ba07d7d5a88_850.jpg Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу атак на российского биатлониста Александра Логинова.

«Никто извиняться не должен. Пусть они выступают, скрипя зубами. Но они не становятся от этого сильнее», — заявил Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Комментатор добавил, что Йоханнес Бё — «клёвый пацан», но Логинов всё равно обыграет его в пасьюте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Ранее украинский журналист Максим Чеберяка поддержал норвежцев Бё в их упрёках в сторону россиянина и обосновал это тем, что Логинов «не извинился за допинговое прошлое».

Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Накануне россиянин стал вторым в спринте на этапе Кубка мира, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, слова Бё о Логинове назвали детскими.