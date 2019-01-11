Логинов завоевал первое в карьере золото на этапе КМ

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе (25.50,9).
Второе время показал норвежец Йоханнес Бё с отставанием 25,2 секунды, третье — швед Себастьян Самуэльссон (+36,8).
В гонке приняли участие ещё пять спортсменов сборной России. Дмитрий Малышко стал 15-м, Матвей Елисеев — 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Максим Цветков — 56-м, Семён Сучилов — 95-м.
They all go down for Alexander Loginov who leads the field after the standing shooting! #OBE19— IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2019 г.
Follow the men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eadMo45KEx
Эта золотая медаль на этапе Кубка мира стала для Логинова первой личной, ранее он выигрывал только в составе эстафеты (в 2014 году). Также победа Логинова — первая для сборной России в текущем сезоне.
Этап Кубка мира завершится 13 января.
Как писал News.ru накануне, россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону.