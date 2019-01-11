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Логинов завоевал первое в карьере золото на этапе КМ

Российский биатлонист Александр Логинов Plihal Libor/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе (25.50,9).

Второе время показал норвежец Йоханнес Бё с отставанием 25,2 секунды, третье — швед Себастьян Самуэльссон (+36,8).

В гонке приняли участие ещё пять спортсменов сборной России. Дмитрий Малышко стал 15-м, Матвей Елисеев — 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Максим Цветков — 56-м, Семён Сучилов — 95-м.

Эта золотая медаль на этапе Кубка мира стала для Логинова первой личной, ранее он выигрывал только в составе эстафеты (в 2014 году). Также победа Логинова — первая для сборной России в текущем сезоне.

Этап Кубка мира завершится 13 января.

Как писал News.ru накануне, россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону.


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