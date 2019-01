Логинов завоевал первое в карьере золото на этапе КМ

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе (25.50,9).

Второе время показал норвежец Йоханнес Бё с отставанием 25,2 секунды, третье — швед Себастьян Самуэльссон (+36,8).

В гонке приняли участие ещё пять спортсменов сборной России. Дмитрий Малышко стал 15-м, Матвей Елисеев — 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Максим Цветков — 56-м, Семён Сучилов — 95-м.

