Логинов завоевал первое в карьере золото на этапе КМ

https://news.ru/storage/news/509c52a7f4d48419d1ce52879a5fb593/0e66f781-164a-4a09-bed5-4c02e6905297_850.jpg Plihal Libor/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов

Российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе (25.50,9).

Второе время показал норвежец Йоханнес Бё с отставанием 25,2 секунды, третье — швед Себастьян Самуэльссон (+36,8).

В гонке приняли участие ещё пять спортсменов сборной России. Дмитрий Малышко стал 15-м, Матвей Елисеев — 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Максим Цветков — 56-м, Семён Сучилов — 95-м.

They all go down for Alexander Loginov who leads the field after the standing shooting! #OBE19



Follow the men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eadMo45KEx — IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2019 г.

Эта золотая медаль на этапе Кубка мира стала для Логинова первой личной, ранее он выигрывал только в составе эстафеты (в 2014 году). Также победа Логинова — первая для сборной России в текущем сезоне.

Этап Кубка мира завершится 13 января.

Как писал News.ru накануне, россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону.