Литовские баскетболисты решили покинуть Россию

Ряд литовских баскетболистов сообщили о том, что хотят разорвать действующие соглашения с российскими клубами. По данным портала BasketNews, в это число входят главный тренер «Пармы» Казис Максвитис, а также игроки ЦСКА и «Зенита» Марюс Григонис, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.

По информации портала, спортсмены вели переговоры со своими агентами в последние дни с целью расторжения или приостановки действующих контрактов. Также они советовались с профсоюзом игроков Евролиги, Евролигой и ФИБА.

В свою очередь журналист Римвидас Валатка в Facebook сообщил , что Кузминскас уже находится в Литве, а Максвитис должен прекратить свою работу в российском клубе в понедельник. Данное решение литовских спортсменов вызвано ситуацией на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.