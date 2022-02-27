Литовские баскетболисты решили покинуть Россию

Ряд литовских баскетболистов сообщили о том, что хотят разорвать действующие соглашения с российскими клубами. По данным портала BasketNews, в это число входят главный тренер «Пармы» Казис Максвитис, а также игроки ЦСКА и «Зенита» Марюс Григонис, Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.
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В свою очередь журналист Римвидас Валатка в Facebook
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.